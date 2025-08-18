Vamos a la playa, concerto di Righeira in Ciociaria ecco tutto il programma

“Il prossimo 20 agosto la frazione di Girate, nel cuore di Monte San Giovanni Campano, si trasformerà in un’esplosione di musica, danza e sapori per una serata evento a ingresso gratuito destinata a richiamare pubblico da tutta la provincia – hanno affermato gli organizzatori – Protagonista assoluto della serata sarà Johnson Righeira , icona della musica italiana anni ’80, celebre per successi intramontabili come “Vamos a la Playa” “L’estate sta finendo” e “No tengo dinero”. Accompagnato dalle sue coriste, Johnson farà rivivere al pubblico l’energia di un’epoca che ha fatto ballare generazioni intere. Ad accendere ancora di più l’atmosfera ci penseranno le ballerine brasiliane, accompagnate da percussionisti dal vivo, per un viaggio musicale e visivo che porterà tra le strade di Girate il calore e il ritmo travolgente del carnevale di Rio. Ad aprire la serata sarà il giovane talento latino Harrison Wells, promessa dal sound reggaeton internazionale, pronto a scaldare il palco con il suo carisma e le sue sonorità . Oltre alla musica e all’intrattenimento, spazio anche ai piaceri della buona tavola: lungo le vie del paese saranno presenti stand enogastronomici di ogni tipo, dove sarà possibile gustare specialità locali, piatti tipici e street food per tutti i gusti. Una serata imperdibile, pensata per tutte le età, all’insegna del divertimento, della buona musica e della convivialità”.

Redazione Digital