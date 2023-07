Valle della morte, nuovo record mondiale quasi 50 gradi a mezzanotte

La Valle della Morte conquista un nuovo record per le temperature massime. È quello della mezzanotte più calda mai registrata. Tra la mezzanotte di domenica e le ore 1.00 di lunedì 17 luglio la stazione meteorologica di Badwater, situata presso il centro visitatori della Death Valley a Furnace Creek, ha misurato 48,9 gradi. Per l’esattezza 120 gradi Fahrenheit, precisa il Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti, la misura deve essere validata dall’Organizzazione meteorologica mondiale. La Valle della Morte, situata in una depressione a 59 metri sotto il livello del mare, già detiene il primato della temperatura più alta mai registrata. Il 10 luglio 1913 la colonnina di mercurio salì sino a 56,7 gradi. Molti scienziati, però, contestano quella misurazione per vari motivi: strumenti antiquati e rilevazione probabilmente effettuata nel corso di una tempesta di sabbia che potrebbe aver surriscaldato il termometro. Vengono pertanto ritenute più attendibili le misurazioni di 54,4 °C effettuate due volte: il 16 agosto 2020 e il 9 luglio 2021. La temperatura più alta nel corso dell’intera notte resta però in mano all’Oman: nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2017 la temperatura registrata dalla stazione meteo dell’aeroporto di Khasab non scese mai sotto i 44,2 gradi. Un recente studio ha dimostrato che le temperature medie notturne e i picchi estremi di calore stanno crescendo in percentuale più di quelle registrate durante le ore di luce. Secondo gli esperti dipende dal fatto che è diminuito il rimescolamento notturno dell’aria. corriere.it