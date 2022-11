Valle del Sacco, “Niente bonifica nomina commissario Regione Lazio spreco di denaro”

“Che cosa ha prodotto, in termini di efficienza ed efficacia, la decisione della Regione Lazio di nominare un commissario ad hoc per la bonifica della Valle del Sacco? Ecco la risposta: l’ennesimo spreco di denaro pubblico – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Sicuramente parliamo di soldi legittimi, frutto del lavoro che il commissario senza dubbio ha portato avanti in questi mesi, ma il risultato è sempre lo stesso: nessun passo in avanti, con il paradosso che sono stati spesi ulteriori soldi, come si evince dalla lettura del documento Provvedimento di Liquidazione, proposta n. 35497 del 13-09-2022 e la bonifica continua ad essere ferma al palo. L’inefficacia e l’ inefficienza della Regione Lazio targata Centrosinistra si evince soprattutto dal tema ambientale. La Provincia di Frosinone in questi anni è sempre stata considerata di serie B, un posto utile solo per scaricare rifiuti, oltre questo nessuna attenzione, nessun investimento concerto. E le aziende continuano a soffrire ed i cittadini ad ammalarsi”.

Redazione Digital