Valle del Sacco, la dott.ssa Petricca boccia la bonifica “Territorio infestato da veleni”

“Sin Valle del Sacco oggi, territorio infestato da decenni da una moltitudine di veleni – ha affermato Teresa Petricca, consigliere comunale e presidente commissione consiliare sanità – Caratterizzazione , marginale del solo 10% . Bonifica ottenuta, praticamente nulla , circa lo 0,2% del territorio totale. Via Le Lame ecomostro nel deserto del degrado a Frosinone, dal contenuto ignoto, ancora a percolare nel fiume. Aumento di cronicità mediche significative, eccessi di mortalità per tutte le cause, incremento della mortalità oncologica secondo lo STUDIO SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento a cura dell’Istituto Superiore di Sanità) ; Aumento della mortalità cardiocircolatoria e respiratoria per inquinamento aereo secondo il Report giugno 2023 dello Studio REGIONALE INDACO; Aumento eccessivo dei Tumori del Polmone con + 41% a Frosinone secondo Report REGIONALE INDACO Luglio 2026, aumento del rischio di demenza e M. di Parkinson, Aumento del rischio di Diabete di Tipo 2 nelle donne; Crollo e patologie della fertilità maschile per i giovani maschi della Valle del Sacco peggiore se rapportato ai giovani della Terra dei Fuochi e del SIN di Brescia; ecc. Realtà inconfutabile della condizione sanitaria … Questa la realtà. E poi… la narrazione politica , riduttiva, schiva del degrado ambientale, priva dell’eco delle malattie e dei lutti delle famiglie della Valle. Un racconto esposto in sede regionale il 24 giugno scorso dalla dirigente dr.ssa Wanda D’Ercole Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti, nel corso del Convegno: “SIN Bacino del Fiume Sacco : ultimo miglio. Dalla crisi ambientale alla rigenerazione del territorio”. Un titolo sconcertante circa una rigenerazione che di fatto non esiste e dubbiosamente potrà essere in futuro. L’evidenza di un cortocircuito tra Studi Scientifici, anche Regionali, che descrivono il dramma del territorio da una parte e la dirigente della Regione Lazio che sembra negare gli elementi resisi pericolosi nel tempo per la salute umana, secondari alla pressione ambientale. E ancora… il raccontare del fondo naturale del territorio della Valle del Sacco caratterizzato da alcuni metalli e metalloidi, Berillio, Arsenico ecc. presenti per geologia vulcanica , realtà peraltro nota dall’ anno 2006, come scoperta innovativa e come criterio di ammissibilità per la deperimetrazione del SIN, ossia della sua riduzione ,se non abolizione, da trasmettere al ministro competente. La NATURALITA’, a nostro avviso , non può essere interpretata come assenza di tossicità e pericolosità delle molecole, trasformata verosimilmente come lasciapassare alla modifica del SIN. Al contrario, riteniamo, sia prerogativa di precostituzione di danno per le popolazioni, che ulteriori eventuali sversamenti antropici della stessa natura potrebbero rafforzare per addizione. Non citati e non sommati l’insieme infinito di inquinanti di aria, terra ed acqua , forse dimenticati o magari non conosciuti , che da decenni aggrediscono le nostre genti. Metalli e metalloidi lasciati intendere come unici contaminanti e velatamente innocui perché naturali. La modifica del perimetro del SIN merita un quadro istruttorio completo, aggiornato e verificabile, comprendente le risultanze ambientali, epidemiologiche, tecno-scientifiche e sanitarie. Rammentiamo che le malattie e le morti da contaminanti esistono, sono state e continuano ad essere studiate ma la questione salute , da mai, è posta come prioritaria anzi, sovente negata. Le dichiarazioni per il contenuto e per la sede istituzionale nella quale sono state rese assumono particolare rilievo sotto il profilo della corretta informazione della popolazione, che ha il diritto di difendersi. Le questioni in oggetto sono direttamente attinenti alla salvaguardia della salute pubblica e alla difficile se non impossibile gestione di un sito sottoposto a disciplina ambientale speciale. La priorità della tutela della salute collettiva e dell’ambiente è interesse pubblico primario e tutte le conseguenti decisioni devono scaturire da reali elementi di conoscenza oggettiva ,aggiornata e verificabile. Qualsiasi affermazione deve rispondere a rigidi requisiti scientifici dimostrabili e riproducibili. Tenuto conto di quanto sopra, la scrivente dr.ssa Teresa Petricca Presidente della Commissione Speciale “Sanità, Indirizzo e controllo sui parametri della salute pubblica e del benessere sociale “ del Comune di Frosinone, con assenso verbalizzato dai consiglieri membri partecipanti alla Commissione dello scorso giugno: Giovanni Martino, Norberto Venturi, presente Pasquale Cirillo, ha chiesto alla dr.ssa D’Ercole, portandone contestualmente a conoscenza il Difensore Civico Regionale ed il Ministro dell’Ambiente , se le dichiarazioni rese concernenti ,in particolare, la dichiarata assenza di effetti negativi sulla salute umana riconducibili all’inquinamento della Valle del Sacco , costituiscano la posizione ufficiale della Regione Lazio, apparendo quest’ultime in palese contrasto rispetto quanto esplicitato proprio dagli ultimi studi epidemiologici promossi e condotti dalla stessa Istituzione ; se la presenza naturale di alcuni metalli e metalloidi sia stata considerata nell’ambito dell’istruttoria amministrativa ,quale elemento autonomamente rilevante ai fini della prospettata deperimetrazione del SIN e, in caso affermativo, di indicarne i relativi presupposti normativi, tecnici e scientifici a giustificazione. Attesa risposta entro i 30 giorni con promessa di pubblica comunicazione e diffusione”.

Redazione Digital