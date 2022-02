Valle del Sacco inquinata, “Zingaretti dovrà rispondere delle sue inadempienze”

“Voglio ringraziare a nome di tutti gli amministratori di Fratelli d’Italia della provincia di Frosinone il gruppo di FdI alla Regione Lazio per l’impegno e la vicinanza alla nostra Valle del Sacco – ha affermato Massimo Ruspandini, dirigente FdI – Da anni ormai si annunciano interventi di bonifica, che tuttavia non vengono attuati, così come in passato non venivano effettuati controlli sugli impianti industriali. Nel frattempo, nonostante il parere contrario e l’opposizione durissima dei sindaci del territorio e delle popolazioni, la Regione Lazio continua a concedere permessi e autorizzazioni per impianti altamente invasivi e inquinanti. Da anni ci battiamo per difendere la nostra terra umiliata e martoriata da chi, incapace di gestire il ciclo di rifiuti interno, la considera la pattumiera di Roma. Oggi, i consiglieri provinciali di FdI, i sindaci di Ceccano e Patrica, gli assessori e i consiglieri di Ceccano di FdI sono stati ricevuti e non hanno fatto mancare la loro presenza anche fisica. Zingaretti e compagni saranno presto chiamati presto a rispondere delle loro scelte e delle loro inadempienze. Non potranno negare al popolo della Ciociaria di esprimersi a riguardo: prima o poi si voterà e stavolta nessun inciucio potrà salvarli”.

Redazione Digital