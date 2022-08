Valle del Sacco, ecco la revisione del perimetro del Sito interesse nazionale

“Grazie alla Regione Lazio per aver chiarito, una volta per tutte, quello che è accaduto in merito alla richiesta di riperimetrare il Sin Valle del Sacco – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Nessuna bocciatura per l’operato e la proposta avanzata dalla Regione ma una diversa interpretazione del Ministero rispetto alla procedura da seguire per attivare il percorso di revisione del perimetro. Bisogna continuare a coniugare, come evidenziato nella nota, la tutela dell’ambiente, le bonifiche con lo sviluppo economico ed industriale del nostro territorio. Perché è questa la strada giusta. Quando fu perimetrata l’area si era immaginato, prudenzialmente, un Sin che comprendesse molte zone per questo, oggi, è giusto ridefinirne i confini sempre attraverso una concertazione territoriale. Bene quindi l’intenzione della Regione di mettersi al lavoro da subito sulla nuova strada indicata dal Ministero”.