“Rispondiamo positivamente alla sollecitazione dei sindaci di Morolo e Supino, oltre che alle considerazioni del presidente della provincia e sindaco di Ferentino – hanno affermato Mauro Buschini e Sara Battisti – Nel corso di questa settimanaterremo il confronto da loro auspicato, in maniera propositiva e costruttiva. Rinviamo altresì al mittente provocazioni ed aggressioni a suon di video e di post, che nulla hanno a che vedere con il governo del territorio e la tutela dei cittadini. I sindaci ci vedranno sempre schierati al loro fianco per la tutela e la bonifica della Valle del Sacco, a partire dai risultati ottenuti in questi anni, del quale il piano di tutela delle acque è l’ultimo in ordine di tempo. Terremo tutti aggiornati dell’esito di questo confronto”.

Redazione Digital