Val di Comino, artisti di strada e musica popolare ecco Viadibanda

Viadibanda torna a San Donato Val di Comino per la sua edizione 2025, intitolata “Terra Matta”, un viaggio esplosivo nel cuore della musica, dell’arte di strada e della cultura popolare. Dal 25 al 27 luglio, il borgo si trasformerà in un palcoscenico vibrante, dove bande marcianti, artisti di strada e spettacolari performance animeranno ogni angolo, creando un’atmosfera unica che unisce tradizione e innovazione. Un evento che, ancora una volta, è sostenuto da Banca Popolare del Cassinate, partner di “Via di Banda” sin dalle prime edizioni e presente a San donato Val di Comino con una propria filiale. Quest’anno, il tema “Terra Matta” esplorerà le radici profonde della terra e della comunità, celebrando l’energia selvaggia e travolgente che lega la musica e le arti alla vita quotidiana. Le strade del paese diventeranno il luogo di incontro di suoni, colori e spettacoli che coinvolgeranno tutti i sensi, offrendo una carrellata di esperienze artistiche che spaziano dalla musica delle bande marcianti provenienti da ogni angolo del mondo a esibizioni di teatro, acrobatica e giocoleria. Le bande musicali, alcune delle quali internazionali, guideranno il pubblico in un viaggio sonoro fatto di ritmi travolgenti, note inaspettate e performance coinvolgenti. Oltre alla musica, il festival sarà ricco di spettacoli di arte di strada, circo, e laboratori creativi per tutte le età. Non mancheranno poi stand gastronomici con prodotti locali, per far vivere a tutti un’esperienza sensoriale completa. “Viadibanda 2025 – Terra Matta” è un appuntamento imperdibile per chi ama le emozioni forti, la musica dal vivo e l’arte che invade le strade. Un’occasione unica per scoprire la magia di San Donato Val di Comino e vivere un fine settimana all’insegna della creatività e della convivialità. Preparatevi a lasciarvi travolgere dalla “Terra Matta” e a vivere un’esperienza che resterà nel cuore!

Redazione Digital