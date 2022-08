Da lunedì 8 agosto l’Istituto Spallanzani avvia la vaccinazione per il vaiolo delle scimmie per le categorie indicate dalla circolare del ministero della salute. Chi rientra tra le categorie elencate può prenotarsi mandando una mail all’indirizzo vaccinomonkeypox@inmi.it Per informazioni sulle categorie arruolabili leggere la circolare del ministero della salute https://bit.ly/monkeypoxvaxinmi