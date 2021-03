“È ufficiale: i farmacisti potranno effettuare direttamente la somministrazione dei vaccini anti-Covid, previa l’abilitazione con la frequenza di un corso – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – Il via libera sarà previsto in una norma nell’ambito del Dl Sostegni. Un’azione che avevo sollecitato da tempo, inviando una lettera anche all’assessore regionale alla Sanità del Lazio D’Amato il 19 gennaio 2021. Considerate le politiche nazionali e regionali di contrasto al Covid e, soprattutto, in prospettiva della necessità di vaccinare un ampio numero di soggetti, con l’obiettivo di raggiungere l’immunità di gregge, questa notizia ci rassicura. La collaborazione delle Farmacie, ergo dei Farmacisti, ai fini di una generale accelerazione ed estensione della importante attività vaccinale, sarà determinante. Esprimo soddisfazione per questa svolta nella campagna vaccinale, che avevo sollecitato da tempo”.

Redazione Digital