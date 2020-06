“Mi è stato comunicato dalla Dottoressa Sambuco, responsabile del sito produttivo anagnino di Catalent, che lo stabilimento di Anagni sarà impegnato nel prossimo periodo nella produzione di un possibile vaccino per il Covid-19 grazie all’accordo con AstraZeneca – ha affermato il sindaco Daniele Natalia – È una bella notizia che non solo ci fa ben sperare per il futuro ma che ci rende anche orgogliosi di essere anagnini. Come già detto più volte, Anagni vanta sul proprio territorio eccellenze industriali di primo livello, questa notizia non fa che rendere giustizia al ruolo fondamentale e strategico che Anagni gioca anche nel campo dell’industria farmaceutica.Un ringraziamento sincero alla società, in particolare alla Dottoressa Sambuco ed al suo staff per l’importante lavoro di rilancio a grandi livelli del sito produttivo”.

Redazione Anagni