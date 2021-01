Le vaccinazioni anti-Covid a Roma e nel Lazio proseguiranno nel 2021 mese per mese secondo un calendario che suddivide la popolazione per fasce d’età. Una volta vaccinato il personale sanitario di ospedali ed Rsa toccherà agli anziani e alle fasce più fragili, come disabili e pazienti affetti da patologie croniche o oncologiche. Nel dettaglio, per quanto riguarda la terza età, a febbraio si partirà con le persone sopra gli ottant’anni, mentre tra aprile e giugno a quelle tra i 60 e i 79. Successivamente proseguendo sulla popolazione sana si proseguirà in base all’anagrafe, in ordine decrescente. Non sono previste invece a livello nazionale priorità rispetto alle categorie di lavoratori, discorso valido anche per le forze dell’ordine. A concederle saranno eventualmente le singole regioni. Esclusi dalle vaccinazioni saranno i bambini e i ragazzi al di sotto dei sedici anni.