Vaccini, scontro in senato “Sei un pericoloso ciarlatano”
Duro scontro in audizione al Senato Usa tra il senatore Mark Warner e il Segretario alla Salute, Robert kennedy jr. Il responsabiel del dicastero ha affermato che nessuno sa con precisione quanti siano stati negli Stati Uniti i decessi dovuti al Covid-19 a causa della mancanza di dati governativi.
«Non credo che alcuno lo sappia perché c’era così tanto caos di dati» ha detto. Ma si tratta invece di dati facilmente accessibili.
Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie e la Worth Health Organization, circa 1,2 milioni di americani sono morti a causa del virus.
Warner ha apostrofato apertamente Kennedy definendolo «ignorante». parole che sono state rincarate dalla senatrice democratica, Maria Cantwell, che ha definito Kennedy un «ciarlatano».
Il ministro della Salute di Donald Trump, Robert Kennedy Jr., ha annunciato martedì che gli Stati Uniti avrebbero interrotto i finanziamenti per lo sviluppo di diversi vaccini a mRNA. Ovvero la tecnologia dei vaccini contro il Covid-19. corriere.it