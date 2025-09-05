Vaccini, scontro in senato “Sei un pericoloso ciarlatano”

Duro scontro in audizione al Senato Usa tra il senatore Mark Warner e il Segretario alla Salute, Robert kennedy jr. Il responsabiel del dicastero ha affermato che nessuno sa con precisione quanti siano stati negli Stati Uniti i decessi dovuti al Covid-19 a causa della mancanza di dati governativi.

«Non credo che alcuno lo sappia perché c’era così tanto caos di dati» ha detto. Ma si tratta invece di dati facilmente accessibili.

Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie e la Worth Health Organization, circa 1,2 milioni di americani sono morti a causa del virus.

Warner ha apostrofato apertamente Kennedy definendolo «ignorante». parole che sono state rincarate dalla senatrice democratica, Maria Cantwell, che ha definito Kennedy un «ciarlatano».

​​Il ministro della Salute di Donald Trump, Robert Kennedy Jr., ha annunciato martedì che gli Stati Uniti avrebbero interrotto i finanziamenti per lo sviluppo di diversi vaccini a mRNA. Ovvero la tecnologia dei vaccini contro il Covid-19. corriere.it