Vaccinazione in Ciociaria, Esercito Asl e Croce Rossa ad Anagni

“Nella campagna di vaccinazione anti-Covid l’informazione gioca un ruolo importantissimo – ha affermato il sindaco Daniele Natalia – Lo abbiamo toccato con mano oggi ad Anagni dove tanti cittadini che per timore non avevano neanche fatto la prima dose, sono venuti a vaccinarsi. Hanno trovato personale disponibile e preparato coordinato dai dottori Amodio e Straccamore che ringrazio. Tante le prime dosi somministrate e tanti anche i richiami. Grazie alla ASL Frosinone, all’Esercito Italiano, alla Croce Rossa Italiana, alle Infermiere Volontarie CRI ed ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri per l’impegno quotidiano nella campagna vaccinale. Il vaccino è l’unica strada possibile per superare la pandemia”.

Redazione Anagni