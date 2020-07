In questo circostanza l’assembramento è consentito. Mandria di mucche ha invaso la via che da Capodacqua porta a Prato di Campoli. Uno spettacolo al quale in molti, compresi gli automobilisti bloccati nel “traffico” della transumanza, hanno potuto assistere. Centinaia di visualizzazioni per i video e le fotografie postate in rete. Per qualche ora vacche e pastori sono diventati le star del web.

Redazione Digital