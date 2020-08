Vacanze in Ciociaria, Gianni Morandi a Montecassino. “Quante volte l’ho vista lassù in alto, mentre passavo dall’autostrada

Roma-Napoli, all’altezza di Cassino, senza mai salire per vederla da vicino – ha affermato il cantante bolognese – Oggi, invece ci siamo andati. Non abbiamo scattato fotografie all’interno della Basilica ma siamo rimasti a bocca aperta, incantati dal suo splendore. E pensare che nel corso dei secoli, l’Abbazia è stata più volte danneggiata o addirittura distrutta ma sempre ricostruita, come l’ultima volta, dopo il terribile bombardamento, durante la seconda guerra mondiale”.

Redazione Cassino