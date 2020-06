Un forte stimolo alla domanda per attrarre un numero molto significativo di turisti in Ciociaria. È questo il fine ultimo di “Vacanze Ciociare 2020”, il progetto di sviluppo territoriale che verrà presentato a Roma il prossim 26 giugno alle 11 presso il Tempio di Adriano, in Piazza Di Pietra a Roma, promosso della Camera di Commercio di Frosinone. Il progetto mira a valorizzare incisivamente le bellezze, le diverse esperienze ed i sapori di una terra millenaria.

“Vacanze Ciociare” si rivolge ad un’utenza variegata: famiglie, coppie, viaggiatori, sportivi appassionati e a chi predilige vacanze gastronomiche e percorsi naturalistici. La promessa è quella di una vacanza conveniente, accogliente, ricca di verde, di arte e di buona cucina. Il tutto nella massima sicurezza, proprio come in Ciociaria.

Il portale dedicato “ComeinCiociaria.it”, offrirà a tutti i viaggiatori la possibilità di costruire il proprio pacchetto vacanza personalizzato. Nelle varie sezioni sono presenti itinerari sportivo – naturalistici, storico – artistici ed enogastronomici, percorrendo le antiche vie ed i cammini lenti. L’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Frosinone insieme alle strutture ricettive del territorio, prevede un’offerta particolarmente accattivante e vantaggiosa non solo in termini economici ma soprattutto per la completa libertà di fruizione.

La proposta sarà illustrata da Marcello Pigliacelli, Presidente della Camera di Commercio di Frosinone, insieme a Lorenzo Tagliavanti Presidente della Camera di Commercio di Roma, Filippo Tortoriello Presidente Unindustria, Valter GiammariaPresidente Confesercenti Roma, David Granieri Presidente Coldiretti Roma, Luciano Mocci Direttore generale Federlazio, Daniele Del Monaco Presidente Legacoop Lazio Sud, Marco Marcocci Presidente Confcooperative Roma, e Mauro BuschiniPresidente del Consiglio regionale del Lazio.

Redazione Digital