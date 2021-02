Va in giro con l’armatura per non essere contagiato, a Frosinone è caccia all’uomo mascherato.

Ogni giorno prima di uscire mette un’armatura. Un 50enne del posto ha deciso di proteggersi in questo modo dal virus. Il suo travestimento ha richiamato l’attenzione di molti in queste ore. E’ stato avvistato in via Aldo Moro, in via Tiburtina, in viale Mazzini e anche nei comuni limitrofi.

Forse solo a Carnevale sarà così ha immaginato qualcuno ma diversi residenti hanno affermato di aver visto questa maschera già nelle settimane scorse.

Redazione Digital