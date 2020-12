Va al bar e spacca tutto, a Veroli fermato noto malvivente

I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà, per il reato di “danneggiamento aggravato”, un 21enne di Veroli, già noto alle forze dell’ordine poiché censito per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Il giovane, verosimilmente annebbiato dai fumi dell’alcool, trovandosi nei pressi di un bar del centro, ha distrutto tutto. Fioriere, tavoli e sedie di proprietà dell’esercizio, panchine e lampioni. Un raid non passato inosservato che ha provocato il disappunto della proprietaria dell’attività, la quale ha presentato una denuncia presso la locale caserma dell’Arma e dei cittadini che hanno assistito all’azione vandalica.

L’accurata attività investigativa svolta dagli operanti, consistente nella raccolta di testimonianze e nella visione delle immagini estrapolate dalle telecamere presenti, ha consentito ai Carabinieri di individuare e denunciare il giovane.

Redazione Veroli