Usa foto di un’altra donna sui social network, in Ciociaria fermata

La Polizia di Stato ha denunciato una donna. Nei confronti della predetta, residente a Cassino, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Sora hanno ricostruito un grave quadro indiziario relativo al reato di sostituzione di persona. La 27enne infatti avrebbe utilizzato foto della vittima, una 29enne della città volsca, su una popolare piattaforma microblogging e social networking, ledendo l’immagine della donna coinvolta, a sua insaputa, nella vicenda. Alla luce di quanto emerso, per la 27enne è scatta la denuncia.

Redazione Digital