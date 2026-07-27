Urina sull’ingresso dell’abitazione della cognata, in Ciociaria fermato

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato, in esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Frosinone -Sezione G.I.P., ha tratto in arresto un uomo di 61 anni, residente in questo capoluogo, con l’accusa di molestie e minacce. L’intensa attività d’indagine posta in essere dagli agenti della Squadra Mobile consentiva di delineare un grave quadro indiziario nei confronti del soggetto in ordine al reato di atti persecutori, minacce e danneggiamento perpetrati nei confronti della cognata. In particolare l’uomo, nonostante fosse già stato condannato per ben due volte alla pena di 6 e 8 mesi di reclusione a seguito di due distinti procedimenti penali per analoghe condotte ai danni della medesima vittima, continuava a minacciare la vittima con frasi di morte, ad offenderla quotidianamente con frasi volgari e in diverse occasioni, ad urinare sul tappeto posto all’ingesso di casa della donna. L’autorità giudiziaria, valutate le risultanze investigative raccolte dagli agenti, disponeva l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti del soggetto. L’uomo, rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile nella giornata di ieri, al termine delle formalità di rito, veniva condotto presso la casa circondariale di Frosinone.

Redazione Digital