“Urina sui cadaveri delle Foibe” solidarietà alla redazione del Tg2 che denuncia l’orrore

“Solidarietà alla redazione del Tg2 ed al direttore Gennaro Sangiuliano colpevole di avere svolto un servizio pubblico – ha affermato Pasquale Ciacciarelli, consigliere regionale del Lazio – In risposta al post sull’account Twitter del Tg2 che annuncia lo Speciale sulle Foibe, accanto ad altri commenti offensivi è stato addirittura postato uno sgradevole video nel quale si intravede una persona che urina verso una cavità carsica che sembra essere una Foiba. Fa bene Sangiuliano a querelare. La tragedia delle Foibe è stata per troppo tempo nell’oblio. È necessario più che mai tenere alta la memoria sugli orrori del passato che hanno interessato persone colpevoli solamente di essere italiane. continueranno con la professionalità di sempre in un lavoro prezioso, fondamentale per consolidare una memoria che deve essere condivisa da tutti”.

