Uovo soffice con crema di patate e tartufo bianco. Ingredienti per 2 persone: patate 2 medie, olio extravergine d’oliva, scalogno 1, uova 2, tartufo bianco, pane 2 fette, burro, farina, sale, pepe.

Iniziate dalla crema di patate. Sbucciate le patate e tagliatele finemente . Mettete in una casseruola due o tre cucchiai di olio extravergine di oliva e uno scalogno tagliato sottilmente. Fate rosolare e unite le fette di patate. Salate e pepate. Cuocete per 5 minuti circa poi unite dell’acqua che andrà a coprire le patate. Abbassate il fuoco e fate cuocere a fuoco basso per circa 20 minuti.

Quando le patate saranno completamente cotte frullate con un frullatore ad immersione insieme al liquido di cottura fino ad ottenere una crema omogenea.Preparate adesso il vostro pane croccante. Io ho optato per un pane bianco leggermente tostato. Passiamo alle uova. Separate i tuorli dagli albumi, avendo cura di non farli rompere, e metteteli delicatamente in un piatto.

Montate gli albumi a neve ben ferma insieme ad un pizzico di sale. Prendiamo una padella antiaderente, adagiate un foglio di carta forno inumidita e su di essa dei coppapasta precedentemente imburrati e spolverati di farina all’interno per non far attaccare l’albume. Iniziamo a riempirli con un primo strato di albume montato.

Effettuate un solco centrale con la punta di un cucchiaio e delicatamente fate scivolare il tuorlo. Salate leggermente e ricoprite con un secondo strato di albume. Cuocete a fuoco dolce e con un coperchio per 5 minuti. A cottura ultimata impiattate con la crema di patate, il pane croccante, l’uovo soffice e scaglie di tartufo bianco.

Foto e ricetta di Stefania Mione