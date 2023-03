Uova di Pasqua ai bambini ricoverati in Ciociaria, ecco la consegna

È entrato nel vivo il progetto Un sorriso per i bambini, promosso dal Consorzio Industriale del Lazio e che sta toccando i reparti di pediatria negli ospedali delle province di Frosinone, Rieti e Latina. Una bella iniziativa organizzata insieme al gruppo Lidl Italia, con la consegna delle uova di cioccolato ai bambini ricoverati. Nei giorni scorsi sono state distribuite presso l’ospedale di Sora, mentre questa mattina è toccato ai nosocomi di Frosinone ed Alatri. Prima di Pasqua ci saranno altre tappe a Formia, Cassino, Rieti e Latina. Questa mattina il presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis, ha personalmente consegnato le uova insieme al consigliere di amministrazione Maurizio Tarquini. Un momento di condivisione bello, con un sorriso strappato ai bimbi che in questi giorni sono ricoverati in reparto. Il senso del progetto sta tutto qui. «Abbiamo tutti il dovere di fare qualcosa per i più piccoli e vedere il sorriso dei bambini, anche se costretti in ospedale, ci riempie il cuore di gioia. – hanno commentato all’unisono il Presidente del Consorzio Industriale del Lazio Francesco De Angelis e il consigliere di amministrazione Maurizio Tarquini – Un ringraziamento va naturalmente a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno portano avanti un lavoro impeccabile cercando di restituire un sorriso ai piccoli malati. Abbiamo voluto dare anche noi un piccolo contributo, come Consorzio Industriale del Lazio, riprendendo un progetto lanciato dall’ex Cosilam e per questo ringraziamo la generosità di Lidl Italia che ha donato le uova. L’obiettivo è quello di donare un sorriso a questi bambini e di permette anche alle loro famiglie di ritrovare un po’ di serenità che viene, inevitabilmente, trasmessa proprio dai piccoli. Il nostro progetto – hanno concluso il Presidente Francesco De Angelis e il consigliere Tarquini – si inserisce nel filone della “responsabilità sociale” che vedrà il Consorzio sempre più impegnato».

