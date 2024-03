Unpli Frosinone, il nuovo presidente è Gianluca Scaccia. Il Comitato dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) della provincia di Frosinone ha rinnovato il suo direttivo, nel corso di una partecipata assemblea svoltasi presso la sala del Teatro Comunale di Arce domenica 10 marzo. Dopo i saluti del sindaco Luigi Germani e alla presenza di Claudio Nardocci, presidente UNPLI della Regione Lazio, ha preso il via la riunione che aveva all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche. I votanti hanno espresso le loro preferenze eleggendo i componenti dell’organo dirigenziale che guiderà per il prossimo quadriennio le sorti dell’unione provinciale delle Pro Loco. Massiccia la partecipazione dei rappresentanti degli Enti, provenienti da tutto il Frusinate, a dimostrazione del grande impegno e della grande passione che accomuna quanti scelgono di vivere concretamente il mondo delle Pro Loco. L’assemblea ha eletto i seguenti consiglieri: Katia Germani (Pro Loco Arce) Luciano Fiorini (Pro Loco Ferentino), Oscar Schifalacqua (Pro Loco Paliano), Gaspare Biagiotti (Pro Loco Coreno Ausonio), Oreste Fanfarillo (Pro Loco Alatri), Augusto Terilli (Pro Loco Anagni), Maria Grazia Salines (Pro Loco Frosinone), Onorio Vozza (Pro Loco Fontechiari). Il ruolo di segretario provinciale è stato affidato a Carmen Vertaldi (Pro Loco di

Vicalvi), mentre per la carica di Presidente è stato eletto il verolano Gianluca Scaccia,

che ha conquistato i presenti con la solidità della sua esperienza e con le eccellenti

capacità organizzative, di cui ha dato ampia prova alla guida della Pro Loco Veroli.

“Abbiamo un duplice incarico – ha affermato Scaccia – supportare i nostri associati in questo momento di transizione, con l’entrata in vigore delle norme sul terzo settore e promuovere il nostro territorio in vista dei tanti appuntamenti che ci aspettano, come ad esempio il Giubileo del 2025. Dobbiamo fare rete tra di noi per valorizzare l’offerta turistica e culturale della nostra provincia”.

Il presidente Regionale Claudio Nardocci ha ribadito l’importanza della collaborazione

e dell’unione delle Pro Loco, le quali sono custodi di tradizioni e culture. Il presidente Nardocci ha voluto ringraziare la Pro Loco di Arce, per le tante iniziative

svolte e per l’ospitalità.

Redazione Digital