“Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, prof. Marco Dell’Isola, le mie congratulazioni – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato Fipic Lazio e membro della giunta regionale Comitato Italiano Paralimpico – Certo di voler portare avanti i virtuosi progetti realizzati in questi anni tra i quali Protocollo d’Intesa Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale siglati con l’ex Rettore, prof. Giovanni Betta, al quale va un enorme ringraziamento per aver da subito creato la giusta sinergia con le istituzioni paralimpiche che rappresento. L’elezione del prof. Marco Dell’isola è una preziosa opportunità per l’ateneo, per il territorio e per l’intera comunità”.

