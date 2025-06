Università della Tuscia, in fiamme la facoltà di Agraria

Un vasto incendio ha colpito la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia di Viterbo, per cause in corso di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco. La polizia locale sta provvedendo a bloccare le strade di accesso e il Comune ha raccomandato alla popolazione di tenere chiuse tutte le finestre delle abitazioni nel raggio di un chilometro. Non ci sarebbero feriti gravi, ma la colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Il rogo è divampato intorno alle 10 di all’interno di un edificio al Riello, via San Camillo De Lellis, vicino al Tribunale di Viterbo. Alcune ambulanze avrebbero soccorso degli intossicati, ma non sarebbero in gravi condizioni. Le fiamme sarebbero divampate dal tetto della struttura, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione e dove è presente da anni un impianto fotovoltaico.