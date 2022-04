Università Cassino e del Lazio Meridionale, inaugurazione anno accademico

di Enzo Salera*

Grazie al Magnifico Rettore dell’ Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Marco Dell’Isola, a tutti gli Studenti della nostra Università, ai professori e a tutto il personale per il grande lavoro che portano avanti ogni anno, facendo accrescere il valore della nostra Università, elemento culturale e formativo centrale per il nostro territorio.

Ed oggi durante la inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 presso l’Aula Magna della Folcara questa capacità è emersa con tutta la sua forza, nonostante il terribile periodo vissuto in questi due anni con la pandemia che grandi difficoltà ha portato inevitabilmente anche all’attività formativa.

La Lectio Magistralis del dr. Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea (BCE) a cui oggi è stata conferita la Laurea Honoris Causa in Giurisprudenza dall’Università di Cassino, ha dato poi uno spessore e una visione ancora più alta alla giornata di oggi.

Non posso che augurare dunque a tutti i protagonisti di questo affascinante processo, di continuare il percorso di ricerca, di studio e di valorizzazione delle migliori risorse che saranno la migliore classe dirigente del nostro futuro.

*Sindaco della Città di Cassino