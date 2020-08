“Incassato il parere favorevole, all’unanimità, dell’assise comunale – ha affermato il consigliere comunale Franco Collalti – Ottenuta la deliberazione della giunta, ponendo le basi per un accordo di collaborazione con l’Università degli studi di Roma-Unitelma Sapienza. Il primo tassello di un disegno che vedrebbe la città gigliata al centro di un polo universitario della provincia nord di Frosinone. Un iter lungo e difficoltoso, che inizia però a prendere forma grazie all’azione consiliare di Fratelli d’Italia. Una proposta che, oltre a trovare il placet dell’assise, ha permesso al sottoscritto di lavorare di concerto con l’amministrazione. A dimostrazione che, quando gli obiettivi riguardano il benessere comune, nessuna divergenza politica può interrompere l’azione propositiva. Un attestato di efficienza di cui tutta l’amministrazione può fregiarsi. L’atto della giunta comunale permetterà così al sindaco Pompeo, di firmare una convenzione con l’Università. Tale stipula, consentirà dapprima ai residenti nel comune gigliato di poter accedere ai corsi erogati da Unitelma attraverso una particolare scontistica, per poi vagliare, attraverso la valutazione dei risultati, la possibilità di costituzione di un Polo distaccato. Una agevolazione che, unita alla modalità di erogazione e-learning, proietta l’offerta dell’ateneo romano tra le migliori per gli studenti ciociari. Se c’è una cosa che il lockdown ha sdoganato, infatti, questa è l’efficienza delle lezioni ‘on-line’. Tutte le istituzioni scolastiche hanno potuto, durante la c.d. Fase-1, contare sui mezzi di diffusione telematici per terminare il loro anno accademico”.

