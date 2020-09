L’imprenditrice anagnina Miriam Diurni è stata nominata presidente dell’Area Territoriale Frosinone di Unindustria. Con tale carica entra anche a far parte del Consiglio Generale di Unindustria Lazio.

“Un importante riconoscimento per una donna del territorio e un oggettivo valore aggiunto per il comparto produttivo – ha affermato il sindaco di Anagni, Daniele Natalia – A Miriam Diurni vanno i nostri migliori auguri per un proficuo lavoro. Con il precedente presidente di Unindustria Frosinone Giovanni Turriziani ed il direttore Massimiliano Ricci abbiamo collaborato nello sviluppo della delibera di giunta che ci ha permesso di semplificare i procedimenti relativi al SIN nel nostro territorio comunale. Una scelta giusta e pionieristica che è stata poi “seguita” dal Governo nell’attuale decreto semplificazioni. Con Unindustria ci siamo sempre interfacciati per ogni progetto produttivo in atto e per l’ottimale pianificazione del comparto industriale, trovando le migliori soluzioni. Siamo certi che, con la presidenza della dottoressa Diurni, continueremo la nostra proficua ed importante collaborazione nel nome dello sviluppo di Anagni”.

Redazione Anagni