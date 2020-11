Sara Battisti

“Voglio fare i miei più vivi complimenti a Francesco Borgomeo, neo eletto presidente della sede di Unindustria a Cassino – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Un imprenditore lungimirante, che con Saxa Gress ha fatto rivivere, grazie all’economia circolare, un impianto produttivo importante favorendo una cultura di impresa innovativa. Insieme a Borgomeo dobbiamo costruire un’impostazione normativa per impedire l’accesso alle mafie nella circolar economy, con questo nuovo incarico avremo strumenti ancora maggiori per coinvolgere le imprese in questa battaglia. Ancora i miei migliori auguri di buon lavoro al Presidente”.

