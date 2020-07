“E se vi dicessimo che quest’anno il “summer” durerà un’estate intera?

Il covid-19 ci ha privato della DECIMA edizione del nostro amato torneo, ma nonostante questo, il progetto SUMMER SQUARE CONTEST resta vivo e grazie alla disponibilità del Comune di Veroli abbiamo deciso di trasformare il piazzale dei Frati Cappuccini nella nostra nuova casa per tutta l’estate 2020.

Abbiamo in mente tanti piccoli progetti che vedono coinvolti in primis bambini e ragazzi oltre che gli adulti!

Dopo aver lanciato il progetto: “a scuola di 3×3 col ssc”; passeremo dalla teoria alla pratica, provando a creare una vera e propria scuola di 3×3 con allenamenti specifici e creati ad hoc per questo fantastico gioco!

Chi vorrà potrà inoltre prenotare il campo per giocare con il proprio gruppo di amici, all’aperto e in totale sicurezza”