“Una piazza per l’Europa”, De Angelis e il PD a Roma

Il presidente del Partito Democratico del Lazio, Francesco De Angelis, era oggi in piazza del Popolo a Roma per la manifestazione per l’Europa. Insieme a lui il segretario regionale Daniele Leodori, l’eurodeputato Nicola Zingaretti e una volta delegazione della provincia di Frosinone.

“Ha ragione Michele Serra, che ha organizzato la manifestazione “Non perdiamoci di vista” – ha affermato il presidente De Angelis – Oggi siamo in piazza per un’Europa che sia contro i nazionalismi e contro sovranismi che non hanno ragione di esistere. Tutti noi abbiamo bisogno di un’Europa unita, che abbia certamente una difesa comune, come ha più volte ribadito la nostra segretaria Elly Schlein, ma che non vada per conto proprio in una pericolosa corsa al riarmo. Un’Europa che sia solidale, che non perda mai di vista qualcosa di prezioso che in questi decenni abbiamo faticosamente conquistato, ovvero lla pace tra i popoli. È questa l’Europa che desideriamo”.

Redazione Digital