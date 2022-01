Una Margherita 22 euro, è polemica sul costo della pizza di Cracco

«La mia amica è andata da Cracco a Milano… C’è crisi, grossa crisi…». Scrive polemicamente così su Twitter una certa Carmen, che ha pubblicato lo scontrino della persona andata nel capoluogo lombardo per mangiare una pizza pagata 29 euro al ristorante del cuoco vicentino Carlo Cracco, all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II. Precisamente 22 euro più 7 di acqua. Troppi secondo questa utente, che scatena così l’ennesima polemica sui costi dei menu degli chef stellati. In cui s’inserisce (non in modo diretto ma «di sponda», perché ha postato sui social la sua esperienza da Cracco) anche il pizzaiolo napoletano Errico Porzio, uno dei migliori pizzaioli di Napoli e non solo, con alle spalle una lunga carriera benché sia giovane e divenuto una star del web dispensando consigli su impasti e ingredienti.

Sul primo caso, sollevato da Carmen, questa volta, rispetto a quanto a volte successo in passato, il mondo social non si sconvolge. Anzi. La maggior parte dei tweet di risposta sono a difesa dell’ex giudice di Masterchef, il cui locale nella guida Michelins’inserisce nella fascia di prezzo tra i 125 e i 200 euro. Come dire, uomo avvisato, mezzo salvato. Lo sostengono in tanti, a partire dal post di tale Alessandro Verrelli, che dice: «La vera domanda è: perché andate da #Cracco se poi vi lamentate del prezzo? ». Altra lancia spezzata a favore dello chef stellato arriva da Masai. «Calcola — si legge nel tweet — che alla pizzeria sotto casa con meno di 20 euro per pizza e birra non te la cavi. Mi sembra un prezzo onesto essendo Cracco».

E sulla stessa lunghezza d’onda è il pizzaiolo napoletano Errico Porzio, che, casualmente, proprio nei giorni scorsi è andato a provare la pizza di Cracco e poi ha commentato con un video sui social la sua esperienza: «Ieri a Milano ho mangiato la pizza dello Chef Carlo Cracco, abbandonando qualsiasi tipo di pregiudizio e consapevole di non gustare la classica pizza napoletana. Bisogna accettare con grande umiltà che la pizza non è più solo quella napoletana, pur rimanendo essa la più apprezzata e ricercata», ha detto, spiegando poi le differenze con la classica e la composizione («è un impasto diverso, molto croccante, non quello della nostra classica pizza napoletana, si avvicina un po’ alla teglia romana») e sottolineando poi la bontà degli ingredienti: «Prodotti di grande qualità. Una bella pizza». E chiudendo: «Il prezzo? Ci può stare».

Niente da fare, invece, per l'autrice che ha scatenato il dibattito e che, a chi sottolinea che il prezzo non è «assurdo» risponde con un «mah», specificando che la pizza però «era buonissima» e «ce mancasse». Ci riprova allora Pasquale, cercando di sottolineare un altro aspetto. «Nel prezzo c'è pure la location. Come mangiarla a San Marco. O in piazzetta a Capri, Portofino, Forte…etc». Ovviamente non sono mancati i commenti contrari ai famosi 29 euro. E soprattutto ai 7 euro per l'acqua. A questo proposito Nausicaa chiede: «Ma l'acqua Cracco gliel'ha portata con le orecchie?». E Gino ribadisce: «Secondo me la truffa non è tanto la pizza che sarà indubbiamente buona ma la bottiglia da 75ml a 7€: è da ergastolo». Il dibattito continua.