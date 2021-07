Un tuffo nel passato, in Ciociaria salviamo il lavatoio delle nostre nonne.

“Questa sorgente con annesso lavatoio per più decenni è stata una grande risorsa per le donne di Monte San Giovanni Campano – ha affermato Sonia Chiarlitti – Le lavatrici erano ancora da inventare e le nostre nonne in groppa agli asinelli portavano il carico del bucato con ognuna il suo sacchetto di cenere, la candeggina di oggi per intenderci. Per noi bambini seguirle era sempre una festa perché ci si faceva il bagno ed era un interessante momento di condivisione con le chiacchiere del paese. Oggi purtroppo è in disuso e solo poche donne ne conservano ancora la tradizione. Sarebbe un bene riqualificarlo, mantenerlo pulito, riportarlo allo splendore di un tempo”.

Redazione Digital