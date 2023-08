Un po’ di Vasco in Ciociaria, ecco il concerto Isoletta Summer Festival

Continua con un altro evento, la kermesse, già ricca di grandi successi , fortemente voluta dal Comune di Arce :“ARCEstate2023” – hanno affermato gli organizzatori – Questo pomeriggio dalle 19.30 infatti, la ridente frazione di Isoletta, in piazza Madonna della Vittoria, all’interno dell’ “Isoletta summer festival” , sarà la cornice naturale per una serata, per tutti gli appassionati, dove si fonderanno musica , allegria, divertimento e anche gusto con gli stand gastronomici. Ospiti speciali della serata saranno gli “Spazio Vasco”, il famoso gruppo che dal 2013 regala grandi emozioni al suo fedele pubblico sulle note del grande artista e che siamo certi emozionerà anche questa volta. L’organizzazione dell’evento è a cura della Coop Sociale Lacus, con il patrocinio del Comune di Arce – Assessorato alla Cultura e Turismo che in perfetta sinergia con le realtà private del territorio, protagonisti sempre attenti a promuovere e valorizzare gli eventi validi sul territorio. Come canta il buon vasco “E poi ci troveremo come le stars a bere del whisky al… Roxy Bar” che ovviamente ad Isoletta darà il suo fondamentale contributo in qualità di main sponsor. Per informazioni: Roxy Bar 347 5149788-389 1096646″.

Redazione Digital