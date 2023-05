Un po’ di Ciociaria nel film di Bellocchio, la visita di Papa Pio IX ad Alatri

Il convegno per ricordare lo storico viaggio di Papa Pio IX in Ciociaria e ad Alatri nel 1863 che si è tenuto nella sala conferenze della biblioteca comunale Luigi Ceci, ha rappresentato un importante momento di conoscenza e divulgazione di fatti di assoluta portata e rilevanza storica che è necessario sottolineare. Organizzato per volontà del sindaco Maurizio Cianfrocca e del delegato alla cultura Sandro Titoni, il convegno ha avuto come brillanti relatori il Dott. Enzo Rossi ed il prof. Mario Ritarossi. “Memorie di un viaggio inatteso” è il titolo dell’intervento del dott. Rossi, il quale oltre a ripercorrere i momenti salienti della visita ad Alatri di Pio IX che hanno consentito alla Città di avere l’approvvigionamento idrico, ha illustrato in un puntuale excursus storico i vari papi che hanno visitato la Città dei Ciclopi fino a Giovanni Paolo II. Il dott. Enzo Rossi non ha mancato di ricordare la vicenda di Edgardo Mortara, il bambino ebreo rapito dalle guardie pontificie nel 1858 che nei suoi vari spostamenti ha vissuto anche ad Alatri. Vicenda raccontata dal regista Marco Bellocchio nel film Rapito e dallo scrittore Daniele Scalise nel libro “Un posto sotto il cielo” da poco pubblicato dalla casa editrice Longanesi. Il prof. Mario Ritarossi ha incantato una platea con tanti giovani con un intervento dal titolo “Si, l’acqua l’avrete”. L’intervento del prof. Mario Ritarossi è paragonabile ad una “Lectio magistralis ” sul rapporto tra Alatri e l’acqua. A partire dall’opera di ingegneria idraulica quale è l’acquedotto di Betilieno Varo. Egli ha delineato in maniera rigorosa le alterne vicende storiche che hanno visto emergere, decadere e risorgere la Città nei momenti di presenza o assenza dell’acqua. Inoltre, ha documentato come ancora oggi siano visibili i resti dell’acquedotto di Betilieno Varo in alcuni punti della città, ha mostrato alcune fontane le cui pietre hanno vissuto lo scorrere dei secoli e mostrato una splendida foto della Fontana Pia utilizzata per spiegare il significato del bassorilievo in essa presente. Il convegno su Pio IX ha riportato alla attenzione, qualora ce ne fosse bisogno, l’assoluta rilevanza storica della Città di Alatri. Questa caratteristica risalta ancora di più al cospetto di studiosi, come è il prof. Mario Ritarossi, che hanno la capacità di catalizzare l’attenzione di un pubblico trasversale, curioso di conoscere ed approfondire aspetti storici di Alatri che non finisce mai di stupire.

Redazione Alatri