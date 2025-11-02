Un po’ di Ciociaria in tv, la giovane Tanya sul palco di “Tú sí que vales”

Un po’ di Ciociaria in tv, la giovane Tanya a “Tú sí que vales”.

“Orgoglio ceccanese – ha affermato la direttrice Alessia Ciammella – Vedere la maestra di Hip Hop Tanya Missori, che è cresciuta con noi e oggi è una delle nostre insegnanti, esibirsi in un contesto così importante, è una soddisfazione immensa. Rappresenta perfettamente i valori della nostra scuola: passione, impegno e amore per la danza”.