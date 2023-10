Un po’ di Ciociaria in Sardegna, musica popolare I Trillanti in concerto

I Trillanti tornano in Sardegna e si fanno portavoce della musica popolare del Lazio, nel decennale della loro nascita: sono in finale al Premio Parodi, in programma al Teatro Massimo di Cagliari dal 12 al 14 Ottobre. La rassegna, arrivata alla sedicesima edizione, si pone come obiettivo la presentazione e la promozione al grande pubblico delle nuove tendenze della “World Music”, la musica dei popoli, genere nato dal folk che si basa sulla contaminazione di suoni e stili etnici provenienti da diverse parti del mondo. Il premio ricorda Andrea Parodi, cantautore e produttore discografico prematuramente scomparso all’età di 51 anni nel 2006. È stato tra i fondatori dei “Tazenda”, gruppo che vanta due partecipazioni al Festival di Sanremo negli anni Novanta e collaborazioni illustri, tra le quali Gianni Morandi, Pierangelo Bertoli e Fabrizio De Andrè. L’inclusione nella lista dei finalisti, ottenuta con la presentazione di due brani inediti di cui hanno curato sia il testo che la musica, certifica ancora una volta l’importanza de I Trillanti a livello nazionale proiettandosi verso la World Music. Ulteriore dimostrazione è stata la vittoria, lo scorso maggio, del Primo Premio nel concorso “Italia Grand Prize” a Campobasso, nella categoria “Musiche Tradizionali”. Il loro progetto artistico, guidato da Mattia Dell’Uomo, trae linfa dalla tradizione orale contadina ciociara e abbraccia influenze e sonorità contemporanee, è stato in grado ogni anno di raggiungere un obiettivo prestigioso e aggiungere un mattoncino alla propria crescita artistica. Nel 2022 la pubblicazione del nuovo album, “Stornelli a pandemia”, è stata seguita da un lungo tour promozionale nel Centro e nel Sud Italia, culminato nella partecipazione alla “Notte della Taranta”, primo gruppo ciociaro a essere invitato. Anche nel 2023 I Trillanti non hanno mai smesso di muoversi: la loro tournée estiva è partita dalla Corsica con la partecipazione al Festival del Cinema Italiano di Bastia, al Festival Echi nel Vento, nella rassegna Canti di Passione nel Salento, al Festival delle Tammorre e delle Zampogne a Scafati(SA), al SEIF – Sea Essence International Festival Isola D’Elba, al 110 HERTZ Festival, Pisa, all’Aniene Festival di Roma, al Festival Nazionale del Folklore di Anacapri, al “Festival TerraNostra” di Apiro(MC), per scendere fino in Calabria per “Tarantella Power” di Monasterace(RC). Tante tappe in mezzo, soprattutto nel Lazio e in Ciociaria. Ad Alatri, dove sono nati, I Trillanti hanno celebrato il loro decimo compleanno con un concerto sold-out in piazza Santa Maria Maggiore lo scorso 7 settembre, in occasione della famosa Fiera delle Cipolle locale. La ricorrenza è stata l’occasione per inaugurare anche la loro prima sede, con un raduno di suonatori e di giovani e aperto a chiunque voglia unirsi nell’apprendimento delle danze popolari, del suono del tamburello o desideri semplicemente passare qualche ora in compagnia cantando e ballando. Un presidio culturale nel cuore della città per restare sempre a contatto con il pubblico. Mattia dell’Uomo, che in estate è stato per la seconda edizione di fila direttore artistico del Festival Internazionale del Folklore “Luigi Fiorletta” di Alatri con un enorme successo di pubblico e partecipazione, è pronto con i suoi compagni a salpare per l’isola (che c’è) e a coronare dieci anni di soddisfazioni, successo e ritmi incalzanti. “Grazie a tutti coloro che continuano sostenere questo progetto artistico” continua Mattia Dell’Uomo, “è per tutti noi vanto riuscire portare la cultura ciociara in Italia e nel mondo attraverso la musica e le tradizioni popolari che ci onoriamo di trasmettere alle giovani generazioni”.

Redazione Alatri