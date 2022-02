Un po’ di Ciociaria in Italia, complimenti al giovane Davide Alviti

“I più sentiti e sinceri complimenti al nostro campione Davide Alviti per aver portato a casa un altro importante trofeo con la vittoria della Coppa Italia di Basket dell’ Olimpia Milano. Un vero fuoriclasse, motivo di orgoglio per tutta la città di cui porta alto il nome nel panorama sportivo nazionale. Davide ha mosso i primi passi proprio ad Alatri, la sua Alatri, ha dimostrato immediatamente indiscusso talento e grandi capacità. Talento e impegno che non smette di mostrare da protagonista indiscusso di così importanti vittorie. Ancora auguri e congratulazioni dal sindaco, Maurizio Cianfrocca, dall’assessore allo sport Gianni Padovani e da tutta l’amministrazione comunale. In città si attende il ritorno di Davide Alviti per festeggiare al meglio un grande campione che merita di puntare sempre più in alto!”. Lo comunica l’amministrazione di Alatri.

Redazione Alatri