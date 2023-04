Un po’ di Ciociaria in Europa, “Complimenti a Maria Veronica Rossi”

“La recente elezione di Maria Veronica Rossi per ricoprire la carica parlamentare europea vede l’entusiamo di tutti quei giovani, che come noi, ci hanno creduto fino alla fine, e continuano a crederci in ogni circostanza – ha affermato Domenico Miniello – Questa elezione conferma l’ottimo lavoro svolto negli ultimi 7 anni da Maria Veronica e da tutti quei giovani che l’hanno seguita e supportata in questo percorso che l’ha vista eletta, ma anche al di fuori delle elezioni, senza mai chiedere nulla in cambio, come ci è stato insegnato. Per tutti noi giovani Maria Veronica è stato e continua ad essere il punto di riferimento per qualsiasi tipo di iniziativa politica sul nostro territorio, sempre attiva sul territorio e soprattutto sempre disponibile a rimboccarsi le maniche per nuove iniziative, afferma Domenico Miniello coordinatore della Lega Giovani di Frosinone.

Dopo tanti anni finalmente la Ciociaria torna ad avere un suo rappresentante in Europa, che sarà la voce di tutti quei cittadini della circoscrizione in cui è stata eletta e in particolar modo della provincia di Frosinone. Per noi giovani questo è un punto di forza, ma soprattutto un punto di partenza, che ci riempie di orgoglio, anche in virtù del fatto che nel 2019 in molti ci davano per perdenti ancor prima di iniziare”.

Redazione Digital