Un po’ di Ciociaria in Cina, ecco la mostra di Pierangelo Tieri

“Vi invitiamo sinceramente a partecipare al primo “History and Nation: International Print Art Exhibition – 2025”. Questa è una mostra di scienze umane e arte che utilizza la stampa per documentare la storia globale e lo sviluppo delle città nazionali, che comprende la storia dell’incisione nell’Europa e in Asia del XIX secolo, nonché lo sviluppo dell’arte contemporanea. La mostra sarà sostenuta da curatori internazionali e leader di importanti organizzazioni di stampa. La mostra si svolgerà durante la prima settimana di dicembre 2025 a Hangzhou, una delle città più belle della Cina, presso il Qiantang Bay Art Museum (progettato dal famoso architetto italiano Guido Bondeilli), lo Xiaoshan International Talent Club Art Centre e il Cang Art Museum. La mostra è organizzata da TAGUS International Art Centre, AAmA International Art Centre e AhA Asian Humanistic Art Centre, con l’Hangzhou Qiantang Bay Art Museum, lo Xiaoshan International Talent Club Art Centre e il Cang Art Museum come co-organizzatori. La mostra pubblicherà sia un catalogo elettronico che cartaceo. Rappresenterai il tuo paese in questa mostra, che è un progetto accademico senza scopo di lucro e non addebita alcuna commissione agli artisti. L’obiettivo è costruire una collezione permanente di valore accademico e sostenere future mostre internazionali. Invitiamo sinceramente gli artisti partecipanti a donare generosamente le loro opere esposte. Le opere donate saranno conservate in modo permanente presso il “T+A International Printmaking Art Centre”. I vostri contributi giocheranno un ruolo importante nella ricerca accademica e nella promozione dell’arte della stampa ed esprimiamo la nostra sincera gratitudine per il vostro sostegno”.

Redazione Digital