Un parco di libri, in Ciociaria Palazzo della cultura confiscato alla criminalità

“Abbiamo iniziato ieri la terza edizione di Un parco di libri da un luogo emblematico, il Palazzo della cultura che abbiamo aperto in un bene confiscato alla criminalità – ha affermato l’assessore alla cultura di Cassino, Danilo Grossi – Continueremo poi al Parco Baden Powell come sempre nel mese di luglio con la presentazione di pubblicazioni molto interessanti. Abbiamo voluto fare questa giornata inaugurale con gli autori che in questi due anni hanno partecipato alla rassegna letteraria e che hanno donato i propri libri alla Biblioteca Comunale che è finalmente aperta e viva, con tanti progetti e tanti ragazzi che la vivono ogni giorno. E da oggi avranno la possibilità di leggere anche le opere di autori del territorio che hanno messo a disposizione la propria arte e le proprie opere, per il bene comune. Grazie a Gabriella Vacca per il bellissimo lavoro di questi anni per Un Parco di Libri e per Casini che legge ed al sindaco Enzo Salera che insieme a me ha raccolto l’entusiasmo di tutti gli autori. La cultura è viva!”.

Redazione Cassino