Un hamburger per il suo compleanno, ecco il regalo chiesto dal principe George

A bordo di uno yacht con la sua famiglia al largo delle isole greche, il principino George, figlio maggiore del principe e della principessa del Galles, avrebbe fatto una curiosa richiesta durante il suo soggiorno: un hamburger di un fast food. Nel tempo della permanenza sull’isola greca il primogenito dei principi del Galles festeggiava il suo dodicesimo compleanno. Considerando l’occasione avrebbe chiesto per quel giorno un trattamento speciale con relativo menù speciale. Secondo nell’ordine di successione al trono britannico, il principino resta comunque soprattutto un adolescente di 12 anni con gusti simili ai giovani della sua età. Mentre il principe William e Kate (e i genitori di lei) avevano appena gettato l’ancora a buona distanza da una stazione balneare di Zante, una lancia sarebbe stata vista mentre attraversava la riva per una missione speciale. «George aveva bisogno di un cibo specifico, il che ha portato un membro dell’equipaggio a sbarcare a Zante per comprarlo. Niente di stravagante, solo qualcosa di particolare, una voglia tipica dei bambini», ha spiegato una fonte nelle colonne del quotidiano Daily Mail. Zante sarebbe infatti una delle poche isole greche a offrire i servizi di una famosissima catena di fast food. Interrogato, il direttore dello stabilimento non ha né confermato né smentito. «La politica dell’azienda è di non divulgare alcuna informazione sui nostri clienti», ha semplicemente indicato. Mistero. L’informazione rimarrà quindi meglio nascosta. il principe e la principessa del Galles avrebbero viaggiato da Londra fino all’aeroporto di Cefalonia in jet privato e poi si sarebbero imbarcati a bordo di uno yacht per una vacanza al largo dell’arcipelago delle Isole Ionie. La coppia e i loro tre figli avrebbero approfittato in particolare di una visita guidata della grotta e del lago di Melissiani.