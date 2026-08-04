Ultimo saluto a Franco Baresi, marea rossonera “C’è solo un capitano”

Il 31 luglio, all’età di 66 anni, è morto Franco Baresi, ex capitano del Milan. L’annuncio della società rossonera: «Perso un battito del nostro cuore». I funerali si stanno svolgendo oggi, martedì 4 agosto, dalle ore 11, nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. L’addio a Franco Baresi: la diretta video dei funerali. Il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino, disponendo l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutti gli uffici comunali. A rappresentare il Milan, impegnato in una tournee in Australia, con Gerry Cardinale ci sarà il presidente Paolo Scaroni, insieme alla dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara. Per la Lega Serie A è arrivato il presidente, Ezio Simonelli, per la Federcalcio il segretario generale, Marco Brunelli, e il neo direttore tecnico, Claudio Ranieri. corriere.it