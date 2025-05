Ultimo giorno di caldo africano, ecco pioggia e temporali

Lunedì 19 maggio il tempo sarà prevalentemente stabile su tutta Italia ma con possibili acquazzoni pomeridiani sui rilievi. Le temperature supereranno i 25-27 gradi su molte regioni. Secondo gli esperti di iLMeteo.it dalla serata inizierà a peggiorare da Ovest per l’arrivo di una nuova perturbazione. Da martedì a venerdì piogge e temporali saranno violenti al Centro-Nord con nubifragi e rischi di grandinate. Al Sud l’instabilità sarà limitata ad aree più ristrette grazie a una maggiore influenza dell’anticiclone africano, con temperature anche intorno ai 30 °C. Al Nord poco nuvoloso, ma con copertura in aumento nelle ore centrali della giornata lungo i rilievi alpini ed appenninici tosco-emiliani con locali precipitazioni, più frequenti tra Liguria ed Emilia Romagna seguite da ampie schiarite; possibili formazioni di foschie sulle pianure venete. Al Centro parzialmente nuvoloso, in intensificazione nelle ore più calde con possibili locali piovaschi su Toscana e aree interne del Lazio; di notte nebbie o foschie dense su aree interne della Toscana e alto Lazio. Sulla Sardegna sereno al mattino con passaggio di velature dal pomeriggio. Al Sud e in Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti sulle zone interne, ma in rapido dissolvimento serale. Temperature in aumento sulle regioni tirreniche del Centro-Sud, sulla Sardegna e sui rilievi del Triveneto. Al Nord piogge sparse già dal mattino, in intensificazione in serata con possibili temporali e rovesci soprattutto sulla Liguria di ponente, Piemonte meridionale e Lombardia occidentale; sul nord-est precipitazioni sparse dal pomeriggio, che diverranno più diffuse e localmente intense dalla serata, con possibili rovesci e temporali; nevicate su alpi piemontesi e di Valle d’Aosta dai 2.500 metri. Al Centro e in Sardegna precipitazioni sparse dalla tarda mattinata-pomeriggio; sul versante adriatico isolati piovaschi in serata sulle zone interne. Al Sud e in Sicilia locali deboli piovaschi in serata sui settori interni. Temperature massime in aumento al Sud, in decisa diminuzione al Nord e in Sardegna e Nord-ovest. corriere.it