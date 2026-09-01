Ulisse nell’occhio della maga Circe, ecco lo spettacolo della Nestor theater company

La Nestor theater company di Kevin Arduini si è esibita a Ponza presso la suggestiva Villa delle Tortore con lo spettacolo “Ulisse nell’occhio della maga Circe: l’isola dove il mare cantava”, come ultima tappa della terza tournée dello spettacolo svoltasi in prestigiosi teatri dopera in Italia.

Il regista e coreografo Kevin Arduini, che nello spettacolo interpreta Ulisse come danzatore, ha scelto questa location suggestiva per concludere in bellezza questa meravigliosa forma artistica in cui danza, canto, musica e recitazione sono amalgamate armoniosamente in quello che è il genere proprio di Arduini. Presente un folto pubblico che ha donato alla prestigiosa compagnia un meritato “tutto esaurito”. Presenti allo spettacolo il sindaco di Ponza Ambrosino e il delegato alla Cultura Cacciola della Provincia di Frosinone. La compagnia è molto legata a Ponza, già due anni fa fu invitata dall’Amministrazione comunale con uno spettacolo su John Lennon. Ci auguriamo, visto il successo riscosso, che possa tornare per la prossima stagione. ponzaracconta.it