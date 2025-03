Ucciso a coltellate dalla moglie, “Sono stata aggredita”

Avrebbe colpito il marito dopo essere stata aggredita, al culmine di una lite. É quanto ha confessato ai carabinieri la moglie di Mario La Pietra, l’uomo di 30 anni di San Severo, morto dopo essere stato accoltellato all’addome nella serata del 5 marzo nell’abitazione al piano terra di vico Barone, una traversa di via Tondi, dove la coppia viveva con i due figli molto piccoli. La casa è stata sequestrata. La donna, interrogata dai carabinieri, nel ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, avrebbe confessato di aver colpito l’uomo che la stava aggredendo. Un litigio scoppiato per futili motivi. Sarebbe stata poi proprio la donna, che non ha riportato ferite, a chiamare i soccorsi chiamando sia il 112 che il 118. Trasportato all’ospedale Masselli Mascia di San Severo l’uomo è deceduto alcune ore dopo il ricovero e un disperato tentativo dei medici di salvargli la vita con un intervento: troppo grave la ferita all’addome inferta dalla coltellata. Una dinamica – quella raccontata dalla donna – ancora al vaglio degli inquirenti che al momento non avrebbero emesso alcun provvedimento cautelare nei confronti della donna. In passato tra i due coniugi – lui un muratore e lei una casalinga – non ci sarebbero state mai discussioni sfociate in aggressioni. Non risultano infatti interventi delle forze dell’ordine per litigi in famiglia o denunce da parte di uno o entrambi i coniugi. La tragedia di vico Barone ha lasciato sgomenta la città. «Un bravissimo ragazzo. Lavoravamo insieme da diversi mesi. Aveva sempre il sorriso sulle labbra. Non posso credere a quanto accaduto. É stato un pessimo risveglio», dice uno dei colleghi di lavoro di Mario La Pietra. «Conoscevo entrambi – racconta un residente nella zona -. Una famiglia normale, tranquilla. Lui lo vedevo spesso in giro ed era davvero tranquillo e sempre molto educato. Anche la moglie, sempre disponibile. Non sappiamo davvero cosa sia accaduto». corriere.it