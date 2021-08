È stata trovata senza vita, nella sua casa di Pieve Vergonte, nel Verbano, riversa a terra, senza vita, in una pozza di sangue. Sul corpo aveva diversi morsi: al collo, alla gola e sulle gambe. Oltre uno alla nuca che, secondo il medico legale, potrebbe essere stato quello mortale. A uccidere Lorenza Pioletti, 64 anni, il suo cane, uno staffordshire bull terrier. A trovarla i carabinieri di Verbania insieme con i dipendenti comunali che, non avendo sue notizie, sono andati a casa. Ad allertarli il fratello della donna che, in passato, ha raccontato essere stato aggredito dall’animale che viveva con la donna. L’uomo aveva lasciato la sorella, con patologie gravi, la sera prima nel letto, ed era rientrato nel suo appartamento, nello stesso stabile. L’ipotesi è che sia stata aggredita dall’animale: non è chiaro se l’abbia fatta cadere o se sia caduta per un malore ma quei morsi, come emerge dall’esame esterno del corpo, non le hanno lasciato scampo. corriere.it