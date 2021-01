Solo ieri mattina lasciava un commento a una fotografia pubblicata sul profilo social di lei: «Amore mio bedda». Stamattina, alle 9.30 un diciannovenne di Caccamo, Pietro Morreale, si è presentato alla stazione dei carabinieri della cittadina in provincia di Palermo assieme al padre e all’avvocato e ha condotto i militari in un burrone dove giaceva il cadavere della fidanzatina diciassettenne, Roberta Siragusa, parzialmente bruciato. Il ragazzo viene sentito dagli inquirenti.

Sul luogo del ritrovamento, nella zona di Monte San Calogero, sono intervenuti gli specialisti della Sis per eseguire i rilievi, i vigili del fuoco e il magistrato di turno. Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Termini Imerese. Sul caso indagava anche la procura dei minori dopo la segnalazione della scomparsa.

Proclamato il lutto cittadino a Caccamo. «Non ci sono parole per commentare quanto accaduto, che ha scosso e sconvolto le coscienze dell’intera cittadinanza – dice il sindaco Nicasio Dio Cola -. Conosco entrambe le famiglie e mai e poi mai avrei potuto immaginare questa immane tragedia che lascerà per sempre il segno nella nostra Comunità. Sono stato a casa della famiglia della giovane ragazza, ci siamo abbracciati con il cuore e con gli occhi». Il primo cittadino ha detto di avere appreso che ieri sera i due ragazzi erano stati insieme e ha promesso che «Roberta non sarà dimenticata». corriere.it